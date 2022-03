Campeão mundial morre em bombardeio russo após tentar defender cidade Ucraniana

O primeiro campeão de kickboxing na Ucrânia, Maksym Kagal, 30 anos, faleceu no último domingo (27) ao tentar defender a cidade de Mariupol da invasão russa. As informações são do portal Metrópoles.

O atleta foi o primeiro vencendor mundial da International Sport Karatê Association, em 2014. Sua morte foi confirmada pelas autoridades locais e também por seu treinador, Oleh Skyrta.

“Glória à Ucrânia. Glória à nação. Morte aos inimigos. Infelizmente, a guerra leva o melhor. Defendendo a cidade de Mariupol, como parte do batalhão de Azov, morreu Maksym Kagal, o primeiro campeão mundial de kickboxing, o primeiro campeão mundial de kickboxing na nossa gloriosa cidade de Krememchuk, o primeiro campeão mundial de kickboxing ISKA. Apenas um homem honesto e decente. Descansa em paz, irmão. A terra é tua. Vamos nos vingar”, escreveu o treinador de Kagal, Oleh Skyrta, nas redes sociais.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)