Saiba qual reivindicação da Rússia a Ucrânia está disposta a atender; reunião será nesta segunda

Representantes da Rússia e da Ucrânia se reúnem mais uma vez na Turquia, nesta segunda-feira (28) em uma nova rodada de negociações para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo. O encontro ocorrerá com mais um sinal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que pode ceder a uma das principais reivindicações russas: a adoção de uma política de neutralidade como parte do acordo de paz. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas independentes russos e revelada nesse domingo (27/3). As informações são do Portal Metrópoles.

Um país neutro, na prática, não toma partido dos países beligerantes numa guerra específica e opta por uma postura de neutralidade permanente em todos os conflitos que possam acontecer futuramente. Além de estar aberto a discutir uma política de neutralidade, Zelensky informou que também considera fazer concessões sobre o domínio da região de Donbass – situada no leste do país e considerada separatista pró-Rússia.

Porém, ele colocou condições par aceder a essas exigências: desde que obtenha garantias de segurança de outros países e o acordo passe por um referendo entre os ucranianos.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, será o anfitrião da reunião político-diplomática desta segunda-feira.