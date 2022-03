Ucrânia acusa Rússia de usar arma proibida na guerra. Entenda o que são as bombas de fósforo branco

A Ucrânia acusou a Rússia de utilizar bombas de fósforo na guerra que acontece no território ucraniano há mais de 30 dias. A bomba de fósforo é uma arma incendiária e proibida em algumas circunstâncias, segundo convenção internacional que veta esse tipo de recurso em casos específicos. De acordo com a convenção, as bombas de fósforos e outras armas similares não podem ser usadas em conflitos onde existam civis envolvidos, apenas contra alvos militares.

As bombas de fósforo branco deixam uma marca intensa nos céus e esse mesmo rastro teria sido visto na cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia.



A Rússia, no entanto, negou as acusações e disse que "nunca violou nenhuma convenção internacional", por meio do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (25).

Veja o que são as bombas de fósforo branco / GAL ROMA, MARIA-CECILIA REZENDE, GUILLERMO RIVAS PACHECO, EMMANUELLE MICHEL, ANIBAL MAIZ CACERES / AFP)

O que são as bombas de fósforo branco