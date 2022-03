Rússia x Ucrânia: Saiba como é a segurança de Vladimir Putin

Vladimir Putin tem tomado cuidados redobrados com sua própria segurança, principalmente neste período de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Seus passos são observados de perto por centenas de guarda-costas 24 horas por dia. Saiba quais são os cuidados extremos com o presidente russo. As informações são da BBC Brasil.

Comida escondida

Tudo que Putin come ou bebe é preparado às escondidas. Os alimentos e bebidas devem ser previamente checados por seus assessores mais próximos.

Equipe de segurança

Na Rússia, existe um serviço especialmente dedicado a proteger Putin e sua família: o Serviço de Segurança Presidencial da Rússia. O esquadrão é subordinado ao Serviço Federal de Proteção da Rússia (FSO) e protege servidores de alto escalão do governo, incluindo o primeiro-ministro do país, Mikhail Mishustin.

Esses seguranças são os homens vestidos de preto com fones de ouvido que podem ser vistos protegendo Putin 24 horas por dia.

O Serviço de Segurança Presidencial russo é apoiado pela "Guarda Nacional Russa", a Rosgvardia. Grupo foi formada pelo próprio presidente russo há seis anos

Círculos de proteção

A agência estatal Russia Beyond explica que, em atividades no exterior, os agentes de segurança se organizam em quatro círculos. O mais próximo é composto por guarda-costas pessoais de Putin.

O segundo é formado por guardas disfarçados. O terceiro limita o perímetro da multidão, onde os seguranças do círculo imediato estão, não deixando que pessoas suspeitas se aproximem.

O quarto e último círculo é formado por franco-atiradores, que ficam localizados em telhados de prédios vizinhos.

Transporte terrestre

Putin costuma viajar com uma carreata enorme, com motociclistas, carros pretos grandes e caminhões, explica Mark Galeotti. O especialista em segurança russa e diretor da Mayak Intelligence, consultoria dedicada a analisar questões de segurança na Rússia afirma que o presidente russo não gosta de andar de helicóptero.

‘Provador pessoal’

Putin também teria um “provador pessoal”, uma pessoa que confere tudo o que ele vai comer para impedir um possível envenenamento, explica Galeotti.

"Faz parte de um estilo mais próximo ao de um monarca medieval do que de um presidente moderno", explicou o especialista em segurança à BBC News Mundo.

Toda comida e bebida é inspecionada com atenção. "Eles pegam toda a comida e bebida que ele vai consumir. Então, por exemplo, se tem um brinde oficial com champanhe, ele pega da garrafa que sua equipe traz, não a que é servida no evento", completa Galeotti.

Sem smartphones

Dentro do Kremlin, os smartphones são bloqueados. O próprio Putin já confirmou que não usa os dispositivos. Em 2020, ele admitiu não ter um aparelho de smartphone e disse que, se quisesse conversar com alguém, havia uma linha oficial para fazê-lo.

A estratégia é repetida por seus conselheiros, como o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Putin tem uma profunda desconfiança da internet, o que pode explicar a relutância.

Cuidados redobrados na pandemia

O acesso a Putin durante a pandemia tem sido mais limitado. Os poucos líderes que se reuniram com ele tiveram que manter vários metros de distância. As medidas, de acordo com o serviço russo, implementadas no período da pandemia.

Entre elas, estão: