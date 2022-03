Rúsia x Ucrânia: goleiro do PSG abriga 30 refugiados ucranianos em sua própria casa

O goleiro do PSG, Keylor Navas, está abrigando 30 refugiados ucranianos da guerra contra a Rússia. O atleta comprou 30 camas que foram instaladas na sala de cinema particular da família. O conflito entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 30 dias.



A esposa dele também está ajudando na preparação das comidas e manutenção da casa para acolher os refugiados. "Podemos ajudar essas crianças, algumas com a mãe, outras não, jovens sozinhos, apenas com suas roupas, que era a única coisa que eles podiam levar. Podemos contribuir com qualquer alimento não perecível, roupas, itens de higiene e etc.", disse a esposa do jogador, no Instagram.



