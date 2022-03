Um mês de guerra Rússia x Ucrânia: veja sete momentos que marcaram o conflito militar

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira (24). Desde então, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que pelo menos 900 vítimas - provalmente mais - morreram em decorrência de ataques aéreos russos, bombas e tiros, e 3,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia para se refugiar em outro país.

No portal O Liberal.com, o leitor pode conferir, diariamente, notícias atualizadas sobre o desenrolar do conflito militar. Pensando nisso, confira sete momentos, com imagens, que marcaram o primeiro mês de guerra na Ucrânia.

Primeiras explosões na capital de Kiev

Os primeiros ataques da Rússia contra a capital da Ucrânia, Kiev (Gabinete do Presidente da Ucrânia)

No início da madrugada do dia 24 de fevereiro, ucranianos começaram a escutar as explosões das bombas, no leste, próximo a Kiev, que representavam os primeiros ataques da Rússia contra a Ucrânia. O conflito foi autorizado pelo presidente Vladimir Putin.

Horas depois, diversas cidades ucranianas começaram a sofrer novos ataques. A usina nuclear de Chernobyl também chegou a ser tomada pelo exército russo no mesmo dia.

Tropas russas bloqueiam entrada de cidade ucraniana

Comboio militar russo se deslocando para Kiev. (Satellite image ©2022 Maxar Technologies)

Não demorou muito para que as tropas militares, utilizando o aparato de carros-fortes, começassem a invadir a capital da Ucrânia, Kiev. O que mais assustou os ucranianos foi a fila quilométrica formada pelo comboio de tropas russas que se deslocava na Ucrânia.

A sensação de medo e insegurança levou uma multidão de moradores a se aglomerar debaixo de uma ponte destruída para tentar fugir atravessando o rio Irpin, nos arredores da cidade de Kiev.

A capital do país é um dos pontos estratégicos que as tropas russas pretendem ocupar. (EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Mais de 3 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia

A Polônia tem sido o principal destino dos refugiados (Emilio Morenatti / Associated Press / Estadão Conteúdo)

A ONU estima que pelo menos 3,3 milhões de pessoas fugiram do país, e cerca de 6,5 milhões conseguiram se deslocar dentro do território ucraniano para fugir da guerra. Dentre os destinos mais procurados, está a Polônia.

Invasão russa matou ao menos 103 crianças

Estima-se que ao menos 103 crianças morreram durante a invasão da Rússia à capital da Ucrânia. No conflito, mais de 100 ficaram feridas, até o mês de fevereiro, de acordo com a procuradora-geral do país atingido pelo bombardeio, Iryna Venediktova. “Os invasores matam pelo menos cinco crianças a cada dia”.

Rússia bombardeia hospital infantil e maternidade, em Mariupol

O exército russo continua seus bombardeios e mantém o cerco às grandes cidades da Ucrânia. Na última quarta-feira, 9, um hospital materno-infantil em Mariupol foi bombardeado. (Aris Messinis / AFP)

As tropas russas bombardearam um hospital infantil e maternidade, no dia 9 de março, na cidade de Mariupol. O ataque teria deixado 17 pessoas feridas, entre elas estão funcionários que trabalham na instituição de saúde. Pelo menos uma gestante e seu bebê não resistiram aos ferimentos causados pela explosão.

Protestos antiguerra na Rússia levam mais de 800 pessoas presas

A indignação contra o conflito militar levou pessoas às ruas de diferentes cidades russas, no dia 13 de fevereiro. Mais de 800 pessoas foram presas pela polícia, que não aceitava a manifestação.

Jornalista faz protesto antiguerra ao vivo na TV

A editora de TV russa, Marina Ovsyannikova, chamou atenção internacionalmente ao protestar ao vivo contra a guerra Rússia x Ucrânia, em um canal estatal. Na ocasião, ela invadiu o estúdio do telejornal e exibiu uma placa dizendo: “Pare a guerra. Não acredite em propaganda. Eles estão mentindo para você aqui”. A jornalista chegou a ser presa e passou por um interrogatório de 14 horas.

Marina foi solta e precisou pagar uma multa de R$ 1,5 mil.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)