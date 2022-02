Usina de Chernobyl é invadida por tropas russas, confirma autoridade ucraniana

As tropas russas conseguiram tomar o controle da antiga usina nuclear de Chernobyl, após uma batalha militar contra os ucranianos, que tentavam a todo custo defender a área da usina, que estava sendo invadida. A notícia foi dada pelo assessor do ministro do Interior da Ucrânia, na tarde desta quinta-feira (24).

Ainda mais cedo, nas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky alertou sobre as ocupações russas, vindas da fronteira ao norte com Belarus. Zelensky afirmou que a atitude é vista como uma “guerra contra toda a Europa”.

“As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobyl [Central Nuclear]. Nossos defensores estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”, tuitou a autoridade. “Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa”, finalizou.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia teme que o ataque russo à Ucrânia poderia “causar outro desastre ecológico”. O número de mortes e feridos no confronto ainda não foram divulgados.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)