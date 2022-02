Ucrânia tem 57 mortos e 169 feridos, segundo agências internacionais

Já são 57 mortos e 169 feridos devido à ofensiva russa em território ucraniano nesta quinta-feira (24), segundo agências internacionais de notícias. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, já foram ao menos 203 ataques russos desde o início da invasão. As baixas dos dois lados aumentam com a intensificação dos bombardeios russos na tarde desta quinta-feira (horário do Brasil), com as tropas se aproximando da capital Kiev. Militares invasores já tomaram o controle da região onde ficava a usina radioativa de Chernobyl.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, 74 instalações militares ucranianas foram destruídas até o momento, incluindo 11 bases aéreas.