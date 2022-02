Drama de paraense na Ucrânia: ‘Acordei às 5h com o barulho da explosão’

Brasileiros que moram na Ucrânia estão relatando por redes sociais e entrevistas o drama após a invasão da Rússia na Ucrânia na manhã desta quinta-feira (24). A publicitária paraense Cristiane Barros Nedashkovskaya, 30, mora em Bila Tserkva, na região metropolitana de Kiev, uma das cidades atingidas pelos ataques aéreos. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Acordei às 5h com o barulho da explosão, a sirene de alarme tocando por causa do choque. Depois ouvi mais explosões, drones sobrevoando. Liguei para amigos brasileiros que moram aqui para avisar. Foi um desespero, um momento bem tenso", relata.

Cristiane é casada com um ucraniano e vivendo no país há um ano e meio. Em meio aos estrondos e pânico que tomou o país invadido, a paraense pulou da cama, colocou um casaco por cima do pijama e saiu para tentar abastecer o carro e tentar escapar para a Romênia com a sogra, a cunhada e o sobrinho de 1 ano.

O sogro de 58 anos não poderá ir, pois homens com idade entre 18 e 65 devem ficar de prontidão para ingressar nas forças armadas. O marido dela está a trabalho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e por isso está a salvo.

Após horas na fila para abastecer, vendo tanques passando ao lado, a paraense foi usar o cartão e ele estava bloqueado. "Teve muitos ataques cibernéticos, os sites e sistemas bancários caíram. A sorte é que eu já estava guardando dólar em casa, consegui trocar, abastecer e comprar suprimentos para colocar no carro", conta.