Boris Johnson critica presidente da Rússia após ataque à Ucrânia: Putin é ‘um agressor sanguinário’

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi ao Parlamento britânico munido de discurso e medidas contra o governo russo, após Vladimir Putin invadir a Ucrânia na noite de quarta-feira (23) no Brasil, madrugada de quinta-feira na Ucrânia. Johnson fez críticas duras a Putin, chamando-o de sanguinário, e anunciou um novo pacote de sanções que será aplicado contra a Rússia. As informações são da Agência Estado.

Entre as medidas, o Boris disse que Reino Unido vai excluir os bancos russos do sistema financeiro britânico, impedir que companhias russas levantem capital em Londres e imporá sanções a mais de 100 "indivíduos e entidades".

O premiê disse que os ativos do banco VTB serão congelados e a empresa estatal do setor aéreo Aeroflot, banida. "Fico satisfeito em dizer que medidas similares serão adotadas pelos Estados Unidos", disse Johnson, cujo governo definiu as sanções após reunião dom líderes do Grupo dos Sete (G7).

A invasão da Ucrânia por Putin, para Johnson, mostra quem é o presidente Russo. "Vimos hoje quem de fato é Vladimir Putin. É um agressor sanguinário que acredita em conquista imperial", criticou Johnson.