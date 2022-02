Guerra Rússia x Ucrânia: entenda o que é a Otan e qual a sua relação com o conflito

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que começou na quinta-feira (24), tem como um dos pontos principais a oposição do presidente Vladimir Putin à entrada do país vizinho na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Pensando nisso, entenda qual a relação da Otan com o conflito Rússia-Ucrânia:

Antes de mais nada, é importante saber: o que é a Otan?

A Otan é uma aliança militar entre nações da América do Norte e Europa, criada em 1949 por 12 países. O principal compromisso da Otan é ajudar uns aos outros em caso de um ataque armado contra qualquer outro Estado, que esteja dentro do acordo tratado.

Para entrar na aliança, é necessário ser convidado e, para isso, todos os membros precisam concordar em unanimidade.

Quais são os países que participam da Otan?

Atualmente, 30 países são membros da Otan:

Albânia;

Alemanha;

Bélgica;

Bulgária;

Canadá;

Croácia;

Dinamarca;

Eslováquia;

Eslovênia;

Espanha;

EUA;

Estônia;

França;

Grécia;

Holanda;

Hungria;

Islândia;

Itália;

Letônia;

Lituânia;

Luxemburgo;

Macedônia do Norte;

Montenegro;

Noruega;

Polônia;

Portugal;

Reino Unido;

República Tcheca;

Romênia;

Turquia.

Entenda o porquê a Otan quer a Ucrânia

Apesar de serem consideradas 'aliadas' há anos, a Ucrânia não faz parte de fato da Otan. Por isso, cobra um cronograma de entrada na aliança. A vontade de querer ingressar em um tratado militar foi o estopim para que a Rússia declarasse guerra contra os ucranianos.

O que preocupa a Rússia em relação à Otan e à Ucrânia?

Putin quer evitar a todo custo que a Otan expanda ainda mais as suas fronteiras, o que de fato aconteceria se a Ucrânia aderisse à aliança militar. O presidente da Rússia também acredita que o país vizinho faz parte da fronteira russa.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)