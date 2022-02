O horror da guerra: recém-nascidos são levados para abrigo na Ucrânia; assista

Bebês recém-nascidos que estavam na unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital localizado em Dnipro, no leste da Ucrânia, precisaram ser levados para um abrigo antibomba improvisado. Vídeo divulgado pelo chefe da unidade neonatal mostra as condições crianças, que foram deitadas em fileira, nas camas improvisadas e enrolados em cobertores, enquanto alguns estão nos braços dos funcionários da instituição. As informações são do New York Times.

“Esta é a UTIN. Em um abrigo antiaéreo. Você pode imaginar?", desabafa Denis Surkov, que atua como chefe da unidade neonatal, no Hospital Clínico Infantil de Dnipropetrovsk Oblast. “Esta é a nossa realidade”, lamenta.

