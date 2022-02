Vídeo mostra pavor de criança ao escutar explosão de ataque russo na Ucrânia; veja

O vídeo de uma criança ucraniana apavorada com o ataque de um caça russo, que realiza um voo baixo e, em seguida, dispara um suposto míssil, está viralizando nas redes sociais, nesta quinta-feira (24). No registro, vozes de adultos também são escutadas e, conforme as imagens, é possível perceber que o pânico que deixa todos assustados com os ataques aéreos da tropa russa.

No conteúdo, é possível ver o momento que o caça sobrevoa o céu do país europeu e lança um míssil. A pessoa, que estava na janela de uma residência filmando o ocorrido, fica assustada e sai do cômodo. Em seguida, uma criança fica assustada e começa a chorar com o barulho das explosões.

VEJA MAIS

Apavorada, a família busca se esconder em um abrigo dentro de casa.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)