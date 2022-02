Brasileiros que estão na Ucrânia vão ser retirados pelo Itamaraty

Os brasileiros que estão na Ucrânia, país europeu bombardeado pela Rússia, nesta quinta-feira (24), vão ser retirados pelo Itamaraty. Estima-se que aproximadamente 500 pessoas consigam ser salvas. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

VEJA MAIS

Contudo, a data em que a comunidade brasileira será retirada ainda não foi divulgada. Como os aeroportos ucranianos estão fechados por conta do clima de tensão, é provável que os brasileiros sejam transportados via terrestre.

O embaixador Leonardo Gorgulho, secretário de comunicação e cultura do Itamaraty, informa que logo o órgão irá avisar sobre o local e o momento da saída do país europeu. A saída dos brasileiros será feita de acordo com um cadastro do órgão e critérios de segurança e disponibilidade dos meios serão levados em consideração.

Além dos brasileiros, cidadãos da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que moram na Ucrânia ou aos arredores, também serão levados pelo Itamaraty. As embaixadas brasileiras em Varsóvia (Polônia), Minsk (Bielorrússia), Bucareste (Romênia), Bratislava (Eslováquia) e Moscou (Rússia) também estão trabalhando para atender o público que chegará vindo da Ucrânia.