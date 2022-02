Jogadores brasileiros e familiares presos em hotel na Ucrânia pedem socorro à embaixada; assista

Com o início do ataque russo à Ucrânia, cerca de 20 brasileiros, entre eles algumas crianças, ficaram presos em um hotel localizado na cidade de Kiev, capital ucraniana. Em um vídeo que começou a circular nas redes sociais, eles pedem ajuda à embaixada brasileira para deixar o país.

Entre os brasileiros, estão alguns jogadores, como o santista Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido como Junior Moraes, que é naturalizado ucraniano e atua como atacante. Atualmente, ele joga pelo Shakhtar Donetsk e pela Seleção Ucraniana.

Eles relatam, no vídeo, que não têm como sair e falam da falta de combustível na cidade. “Nós mulheres estamos com filhos, com as crianças, e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós e a gente pede um apelo a vocês”, diz uma das mulheres, relatando que cada um saiu da sua casa correndo, com algumas peças de roupa. “Não sabemos se vai ter comida, como vai ser, então, a gente queria pedir ajuda”.