Guerra na Ucrânia: Putin autoriza e Rússia inicia ataque a bombas durante a madrugada; vídeo

A Rússia iniciou ataque a bombas em uma operação militar contra a Ucrânia, no início da madrugada desta quinta-feira (24). O ataque foi autorizado pelo presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com as agências de informação da Rússia - RIA e Interfax - e sites brasileiros, as explosões aconteceram no leste da Ucrânia, principalmente na capital, Kiev. Não há detalhes sobre quantidade de feridos.

Momentos antes dos ataques, Vladimir Putin falou em um comunicado oficial que qualquer país que tentar interferir receberá uma "resposta" e finalizou ordenando que o exército ucraniano fique em casa.

O que as agências de notícias do mundo relatam sobre a guerra na Ucrânia

Agência Lusa, em Portugal; Le Figaro, na França; The Guardian, na Inglaterra, noticiam e atualizam as informações referentes ao conflito. No Brasil, o portal Terra exibe a manchete ‘Disparos são ouvidos em Kiev após o anúncio de Putin’. Na Jovem Pan, Brasil sugere ‘solução negociada’ para crise entre os dois países.

Muitas imagens supostamente ao ataque russo e o contra-ataque ucraniano já circulam nas redes sociais. Num dos vídeos, veículos estariam saindo de Kiev, capital da Ucrânia. Em outro, repórter da CNN narra estouro de possíveis bombas lançadas na capital ucraniana, quando o relógio marcava 5h07. Imagens de câmeras de segurança já estariam mostrando o conflito armado, assim como explosões em áreas da cidade.