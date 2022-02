Putin vai supervisionar exercícios nucleares na Rússia em meio às tensões envolvendo a Ucrânia

Exercícios militares das forças nucleares da Rússia, que envolvem o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro, serão supervisionados pelo presidente Vladimir Putin, neste sábado (19). De acordo com o Ministério da Defesa russo, eles testarão a prontidão do comando e controle militar, equipes de combate, navios de guerra e portadores de mísseis estratégicos. A confiabilidade de armas nucleares e não nucleares estratégicas também será testada. As informações são da Agência Brasil.

A informação da presença de Putin nessas ações ocorre em um momento de grande impasse entre Rússia e Ocidente sobre a Ucrânia. As tensões se intensificaram com a série de manobras das Forças Armadas russas na região da fronteira.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, os exercícios deste sábado não sinalizam escalada do impasse. Ele afirma que as ações fazem parte de processo regular de treinamento. Os exercícios envolverão as Forças Aeroespaciais da Rússia, seu Distrito Militar do Sul, Forças de Mísseis Estratégicos, Frota do Norte e Frota do Mar Negro.

Peskov diz que o papel de Putin é essencial e que o presidente provavelmente participará de um "centro de situação". A Rússia, juntamente com os Estados Unidos, é uma das principais potências nucleares do mundo.