Com teste negativo para covid, Bolsonaro pôde se sentar ao lado Putin, diferente de outros líderes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou, nesta quarta-feira (16), de uma reunião bilateral com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscou. Durante a reunião, chamou a atenção o tratamento diferenciado dispensado ao mandatário brasileiro, em comparação a outros líderes mundiais. As informações são da Agência Estado.

Diferentemente do presidente da França, Emannuel Macron, e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Bolsonaro sentou-se ao lado de Putin. Isso foi permitido porque ele apresentou teste negativo de covid-19. Macron e Scholz não fizeram o teste com receios de clonagem de material genético.

Por isso, durante a reunião deles com o presidente russo, a imagens dos líderes em uma "mesa gigante" para manter o distanciamento social chegou inclusive a virar meme.

Essa mesma mesa também vai ser usada por Bolsonaro, mas durante o almoço com o presidente da Rússia, após o encontro reservado. Porém, não haverá necessidade de tanto distanciamento. De acordo com o Governo Federal, o encontro dos dois atende a um pedido do Kremlin.

Sede do governo russo, o Kremlin tem rígidos protocolos sanitários em função da covid-19. Bolsonaro diz não ter se vacinado contra a covid-19 e costuma colocar a importância da imunização sob dúvidas. Já Putin tomou três doses da vacina russa Sputinik V.