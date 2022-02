Presidente dos EUA, Biden afirma ter indicação de que a Rússia está preparada para entrar na Ucrânia

Em rápida conversa com jornalistas antes de embarcar para Cleveland, o presidente dos Estados Unidos (Joe Biden) comentou sobre a presença militar russa em regiões que fazem fronteira com a Ucrânia, e afirmou que "toda indicação é de que eles (russos) estão preparados" para entrar no país vizinho. As informações são da Agência Estado.

Para ele, é "muito alto" o risco de uma ameaça do país governado por Vladimir Putin.

Ainda de acordo com Biden, existem indicações de que o presidente russo pode lançar mão de uma "operação de bandeira falsa".

O presidente americano disse ainda que "não tem planos" neste momento de falar por telefone com Putin.