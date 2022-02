Rússia X Ucrânia: 'Quem interferir levará a consequências nunca antes experimentadas', diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento aos cidadãos russos, na noite desta quarta-feira (23), em tom de ameaça aos demais países. “Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história”, declarou, ao anunciar o início da operação militar no leste da Ucrânia. As informações são do G1 Mundo.

Ele também apontou a Ucrânia como responsável pela guerra e suas consequências e afirmou que todas as decisões já foram tomadas. “A verdade está do nosso lado. Os objetivos serão atingidos".

Prevendo sanções severas por parte dos Estados Unidos e aliados, Putin disse ainda que os russos precisam se preparar para alterações na vida cotidiana. "Será necessário se adaptar às mudanças que podem acontecer".

Presidente da Ucrânia adota Lei Marcial

Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zenlensky também falou aos cidadãos do País, que adotou a Lei Marcial (quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país). Ele pediu calma e relatou como está a situação nas regiões de conflito.

“Caros cidadãos ucranianos, esta manhã o presidente Putin anunciou uma operação militar especial em Donbas. A Rússia realizou ataques contra nossa infraestrutura militar e nossos guardas de fronteira. Ouviram-se explosões em muitas cidades da Ucrânia. Estamos introduzindo a lei marcial em todo o território do nosso país. Hoje cada um de vocês deve manter a calma. Fique em casa se puder. Nós estamos trabalhando. O exército está trabalhando. Todo o setor de defesa e segurança está funcionando. Sem pânico. Nós somos fortes. Estamos prontos para tudo. Vamos vencer todos porque somos a Ucrânia", declarou.