Embaixada do Brasil na Ucrânia permanece aberta e pede que brasileiros mantenham contato diário

Em um comunicado divulgado no final da manhã desta quinta-feira (24), a Embaixada do Brasil em Kiev informou que permanece aberta e dedicada, "com prioridade, desde o agravamento das tensões", à proteção dos brasileiros que vivem em território ucraniano; são cerca de 500 no total. O cadastramento dos cidadãos brasileiros está sendo renovado e as orientações repassadas por meio de mensagens no site da Embaixada, na página no Facebook e em grupo do aplicativo Telegram.

"Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada", diz o comunicaso. Se houver necessidade de auxílio para deixar a Ucrânia, os cidadãos devem seguir as orientações da Embaixada "e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam".

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) disponibilizou número de telefone de plantão consular para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares. O contato pode ser feito pelo número +55 61 98260-0610.