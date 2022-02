Governo do Ucrânia distribui armas aos cidadãos, em meio à guerra com a Rússia

Mesmo com armas e tropas em quantidade muito inferiores ao poderio militar da Rússia, a Ucrânia vem entando responder aos ataques do país vizinho, governado por Vladimir Putin, e está estimulando seus cidadãos a também lutarem na guerra. Em um pronunciamento feito nesta quinta-feira (24), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que armas já estão sendo distribuídas entre os cidadãos do País. Ele pediu para que as pessoas que se consideram aptas a “defender a Ucrânia” procurem os centros do exército nas cidades.

“A Ucrânia não vai entregar sua liberdade e seu direito de viver em sua própria terra. A Rússia atacou o nosso país do mesmo jeito que a Alemanha fez no início da segunda guerra. A Federação Russa entrou no caminho do mal”, diz Zelensky, que tem apelado também para que as pessoas façam doação de sangue.

Segundo ele, há perdas entre os russos. Os militares da Ucrânia afirmaram mais cedo que mataram 50 soldados dos inimigos na região de Luhansk. Além disso, ainda de acordo com o exército ucraniano, eles conseguiram destruir quatro tanques russos em uma estrada perto da cidade de Kharkiv, no leste do país, e seis aeronaves russas foram derrubadas.