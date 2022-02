Milhares de pessoas fogem da Ucrânia; ataque russo também provoca corrida por comida e combustível

Após o início do ataque russo, um caos tomou conta da Ucrânia. Milhares de moradores tentam deixar o País às pressas, gerando enormes congestionamentos nas estradas. Estações de ônibus e trens do metrô também estão lotados. O início da guerra entre os dois países provocou ainda uma corrida por mantimentos nos supermercados e combustíveis nos postos de gasolina, mas vários deles já não têm o produto para vender. As informações são do G1 Mundo.

"Cidades ucranianas pacíficas estão sob ataque", escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acusando o presidente da Rússia, Vladmir Putin, de iniciar uma "invasão em grande escala" contra seu país.

Segundo ele, a invasão não se concentra apenas no lesta da Ucrânia.

Jornalistas das agências internacionais de notícias que estão no centro de Kiev e também em outras cidades ucranianas ouviram várias explosões. Pelo menos duas delas foram ouvidas na capital, Kiev. Um pouco depois, as sirenes para alertar para bombardeios ressoaram no centro da cidade, fazendo com que moradores corressem para as estações subterrâneas do trem em busca de abrigo.

O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia anunciou o fechamento do espaço aéreo do país "por causa do alto risco de segurança", interrompendo o tráfego civil logo após a meia-noite.