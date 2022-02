Perfil oficial da Ucrânia publica caricatura de Hitler fazendo carinho em Putin: ‘não é um meme’

Poucas horas após Vladimir Putin determinar o ataque ao território ucraniano, a Ucrânia fez uma comparação entre o presidente russo e o líder nazista Adolf Hitler, pelas redes sociais. No perfil oficial da Ucrânia, foi publicada uma caricatura de Hitler sorridente, com as mãos no rosto de Putin, como num sinal de aprovação.

Nas semanas que antecederam a invasão russa, a comparação entre Hitler e Putin foi tema frequente nos protestos ucranianos. "Isso não é um meme, mas a nossa e a sua realidade agora", diz o perfil oficial da Ucrânia no Twitter.

Pela mesma redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também comparou a maneira como a Rússia atacou seu país com a Alemanha nazista nos anos da 2ª Guerra Mundial. "A Rússia atacou traiçoeiramente nosso estado pela manhã, como a Alemanha nazista fez nos anos #2WW. A partir de hoje, nossos países estão em lados diferentes da história mundial. A Rússia embarcou em um caminho do mal, mas a Ucrânia está se defendendo e não desistirá de sua liberdade, não importa o que Moscou pense", escreveu o líder.