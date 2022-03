Rússia x Ucrânia: Presidente ucraniano pede ajuda ao papa Francisco para mediar negociações pela paz

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky fez um apelo e pediu que o papa Francisco atue como mediador nas negociações para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito entre as tropas russas e ucranianas está na quarta semana. O pedido foi feito durante uma ligação telefônica entre o Pontífice e o presidente ucraniano.



"Apreciaríamos o papel de mediador da Santa Sé para acabar com o sofrimento humano" , escreveu Zelensky em sua conta no Twitter, logo após o telefonema com o religioso.



O convite ao papa acontece após as negociações atuais não se mostrarem positivas. O Kremlin, fortaleza russa, julgou que as últimas negociações com a Ucrânia não foram "substânciais".



Zelensky informou à "Sua Santidade sobre a situação humanitária difícil e o bloqueio dos corredores humanitários pelas tropas russas" e agradeceu as "orações pela Ucrânia e pela paz", que estão sendo conduzidas pelo papa.



Desde o começo do conflito entre os dois países, o papa tem feito sucessivos apelos de paz e fim da guerra.

