Papa Francisco convoca bispos para consagrar Rússia e Ucrânia à Nossa Senhora

O Papa Francisco pediu aos bispos e sacerdotes de todas as partes do mundo para se juntarem a ele em oração pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que neste sábado completa 24 dias. A cerimônia de entrega da Rússia e Ucrânia à Nossa Senhora está marcada para a próxima sexta-feira, 25, na Basília de São Pedro, no Vaticano.



O religioso tem se mostrado muito preocupado com a tragédia imposta pelo conflito. Desde o início da guerra, além de pedir orações, o Papa se manifestou publicamente contra a invasão da Ucrânia. Um dia após o começo da guerra, o religioso foi até a embaixada da Rússia tentar intervir no conflito. O Pontífice criticou a "inaceitável agressão armada", embora sem mencionar a palavra Rússia.



No começo de março deste ano, ele também agradeceu a Polônia por acolher os refugiados ucranianos.