Fora da agenda oficial, Papa Francisco vai à Embaixada da Rússia

Nesta sexta-feira (25), o papa Francisco fez uma visita de cerca de meia hora à sede da Embaixada da Rússia no Vaticano. De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, ele manifestou preocupação sobre a guerra na Ucrânia. Porém, não há mais detalhes da visita, fora da agenda oficial, algo incomum. No Pontificado do Papa Francisco, isso nunca tinha acontecido durante um conflito. As informações são do Portal UOL.

VEJA MAIS

O líder da Igreja Católica já havia se manifestado publicamente sobre o conflito, na última quarta-feira (23), durante a audiência-geral. Na ocasião, ele pediu orações pela Ucrânia e para que as nações não fizessem "ações bélicas". Já o Vaticano se manifestou de maneira formal, como é padrão, por meio de um comunicado assinado pelo cardeal Pietro Parolin, no qual a Santa Sé dizia que ainda "há tempo para a boa vontade" e para poupar "o mundo da loucura e dos horrores de uma guerra".