Tropas russas entram em Kiev, capital da Ucrânia

Tropas da Rússia chegaram à capital da Ucrânia, Kiev. Eles bloquearam a entrada da cidade pelo oeste, de acordo com a agência russa Tass, com base em informações do Ministério da Defesa. O jornal “New York Times informou que há russos a cerca de 9 quilômetros o parlamento ucraniano, no bairro de Obolob. As informações são do G1 Mundo.

Os russos também tomaram o controle de um aeródromo perto da capital, e paraquedistas desceram no local.

Com a chegada dos russos, Kiev entrou em fase defensiva, segundo o prefeito da cidade. A cidade amanheceu com um bombardeio na região metropolitana —há imagens de prédios danificados.