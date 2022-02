Rússia domina parte do espaço aéreo ucraniano; assista imagens dos ataques

A Rússia dominou, parcialmente, o espaço aéreo, de acordo com agências internacionais. A plataforma Safe Airspace, criada para monitorar a segurança e zonas de conflito, aumentou o nível de risco para ‘não voar’. As informações são do Portal UOL.

Como há risco de abate não intencional ou um ataque cibernético contra o controle de tráfego aéreo, todos os voos internacionais devem pousar em outros países.

A Rússia conta com mais 150 mil soldados, além de um forte poder bélico, com tanques e mísseis posicionados ao longo da fronteira ucraniana.