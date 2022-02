Aumentam os níveis de radiação na usina nuclear de Chernobyl; há reféns no local

Após tomarem o local do pior desastre nuclear do mundo, a usina de Chernobyl, no norte do território ucraniano, as forças russas tornaram reféns funcionários civis que trabalharam no local. Agravando ainda mais a situação, nesta sexta-feira (25), foi registrado um aumento nos níveis de radiação no local da extinta usina, de acordo com a agência nuclear russa. As informações são da CNN.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou que os EUA estavam indignados ‘com relatos confiáveis’ ​​de que soldados russos estavam com reféns nas instalações de Chernobyl.

“Essa tomada de reféns ilegal e perigosa, que poderia prejudicar os esforços rotineiros do serviço civil necessários para manter e proteger as instalações de resíduos nucleares, é obviamente incrivelmente alarmante e muito preocupante. Nós o condenamos e solicitamos sua libertação”, declarou.