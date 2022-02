Entenda o que levou as tropas russas invadiram Chernobyl e a 'guerra bélica’ que ação pode causar

A antiga usina nuclear de Chernobyl voltou a ser um dos assuntos mais comentados, após tropas russas invadirem a área, nesta quinta-feira (24), em um confronto de guerra com a Ucrânia. Mas, a pergunta que não quer calar: “Por que escolheram uma usina desativada e qual a importância dela para Vladimir Putin?”.

Para entender a escolha das tropas russas, é preciso, primeiramente, entender que a região em que a usina está localizada foi palco de um dos maiores acidentes nucleares, quando a Ucrânia ainda fazia parte da extinta União Soviética. Embora seja um local radioativo, Chernobyl chama atenção por ser um ponto estratégico, o que poucos sabem.

Por que os russos invadiram Chernobyl?

De acordo com os professores de História, a antiga usina fica na fronteira da Ucrânia com a Bielorússia, um país que está dando apoio à Rússia no conflito com Kiev. Os reatores, que chamaram atenção, estão na fronteira com a Bielorrússia, próximo a cidade ucraniana Pripyat.

Qual a importância de Chernobyl na guerra Rússia x Ucrânia?

Até 1994, a Ucrânia chegou a ser o terceiro país com maior arsenal nuclear do mundo. Mas, quando assinou o Memorando de Budapeste, abriu mão das armas. Contudo, na usina de Chernobyl, território ucraniano, ainda há uma grande quantidade de material nuclear, o que chama atenção dos russos.

Além da usina ser um forte símbolo da antiga União Soviética. Unidos a todos estes fatores, a importância para os russos de invadir Chernobyl está em dominar tudo o que sobrou de negativo da ‘era soviética’.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)