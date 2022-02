Paraense na Ucrânia fala sobre tentativa de fuga para a Romênia

A paraense Christiane Nedashkovskaya deu um relato ao vivo, nesta sexta-feira (25), no programa Mais Você, sobre sua tentativa de fuga da Ucrânia para a Romênia após a Rússia invadir o país.

VEJA MAIS

No relato, a jovem e seu amigo Gabriel Costa apontaram que estão pegando uma rota alternativa por questão de segurança e irão fazer 345 km até uma cidade próxima da Romênia. Os dois pretendem chegar antes do toque de recolher, às 22h. A dupla confessou que está levando bastante mantimento para na viagem e que o volume de gás por carro é restrito a 20 litros. "O bom é que eles acabam pensando no coletivo. Mas a gente tá bem, estamos com suplementos no carro, conseguimos trocar dólar, estamos indo em direção a Romênia e espero que a gente consiga mandar informações em breve", disse ela em um vídeo gravado, antes de entra ao vivo.

Já no programa, os amigos revelaram que o fluxo tá muito intenso por todos os lados, mesmo eles seguindo por uma rota alternativa, e o grande medo de todos é não conseguir chegar a tempo ao destino, pois a partir das 22h inicia o toque de recolher e a chance de surgirem novos ataques ou o carro ser parado por militares é grande. Conforme Gabriel, a burocracia para deixar o país está intensa e homens de 18 a 65 anos não podem sair.

Ao ser perguntada sobre o motivo de não ter deixado a Ucrânia antes da explosão da guerra, a paraense revelou que, em contato com os locais, muitos acreditavam que o conflito não iria existir de fato. Ela relembrou que acordou com uma ligação do amigo e logo depois ouviu um bomba. "Foi um momento que eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo", desabafou emocionada. Christiane mora há cerca de um ano na Ucrânia e é casada com um Ucraniano que está fora do país a trabalho.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)