Rússia x Ucrânia: Papa Francisco chama guerra de 'massacre sem sentido'

O Papa Francisco chamou, neste domingo, 20, a guerra entre Rússia e Ucrânia de "massacre sem sentido". Ele pediu a todos os agentes internacionais que se comprometam a encerrar a guerra, que nesta segunda, 21, completa 26 dias.



"Infelizmente, a agressão violenta contra a Ucrânia continua, um massacre sem sentido, onde massacres e atrocidades se repetem todos os dias. Não há justificativa para isso. Peço a todos os atores da comunidade internacional que se comprometam verdadeiramente a acabar com essa repugnante guerra".



Desde o início do conflito entre as forças russas e ucranianas, o Pontífice vem tentando manter um equilíbrio diplomático em relação aos dois países. Sem trair os milhões de católicos ucranianos, o Papa tem manifestado solidariedade às vítimas, enquanto preserva o diálogo com Igreja Ortodoxa Russa. As informações são da AFP.