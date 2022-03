Crianças russas são detidas por participarem de protestos contra a guerra, afirma opositor de Putin

Crianças estariam entre as 6.824 pessoas detidas na Rússia por participarem dos protestos contra a guerra na Ucrânia, segundo o principal opositor político do presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny. Entre os detidos estão Sofya Gladkova, a irmã Liza, Gosha Petrov e os irmãos Matyev e David, que juntamente com as mães Olga Alter e Ekaterina Zavizion, colocaram flores e cartazes pedindo “Não à guerra” na embaixada da Ucrânia em Moscou. As crianças têm entre 7 e 11 anos. As informações são do canal português Sic Notícias.

VEJA MAIS

Imagens publicadas por uma professora universitária russa mostram crianças numa pequena cela, ainda com os cartazes. De acordo com a professora, todos foram libertados, mas esperam agora ser chamados a tribunal.

Imagens foram compartilhadas por professora (Reprodução / Vídeo / Sic Notícias) Imagens foram compartilhadas por professora (Reprodução / Vídeo / Sic Notícias)

Por toda a Rússia, qualquer ação de protesto tem sido enfrentada pela polícia. Mas as ações organizadas para dizer “Não à guerra” estão sendo constantes e cada vez maiores.