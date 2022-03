Plano para matar Volodymyr Zelensky é descoberto e frustrado pela Ucrânia; russos avisaram

Um plano para matar o presidente Volodymyr Zelensky foi descoberto e frustrado pelas forças ucranianas, informou o chefe do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, nesta terça-feira (1). Segundo ele, as autoridades ucranianas foram avisadas por membros do próprio Serviço Federal de Segurança da Rússia que não apoiam a guerra. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

No comunicado à imprensa local, posteriormente divulgado no Telegram pelo Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação, Danilov explicou que uma tropa de elite da Chechênia seria responsável pelo assassinato de Zelensky. “Estamos bem cientes da operação especial que deveria acontecer pelos Kadyrovites para eliminar nosso presidente”, declarou.

O grupo que seria responsável em pôr em prática o plano passa matar o presidente da Ucrânia foi dividido em dois. Um acabou eliminado em Gostomel e o outro estaria ainda “sob fogo”.