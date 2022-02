Mercenários russos chegam a Kiev; 'Intenção de matar Zelensky', diz jornal internacional

Mercenários russos já estão na capital da Ucrânia, Kiev, com a intenção de matar o presidente Volodimir Zelensky. Ao todo, são mais de 400 integrantes. As informações são do jornal The Times.

Segundo o jornal, os assassinos são paramilitares russos. Trabalham para o ‘Grupo Wagner’, empresa de militares particulares, dirigida pelo oligarca Yevgeny Prigozhin, um dos aliados do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ainda de acordo com o jornal, os mercenários vieram do continente africano há cinco semanas, com a missão de matar Zelensky, por recompensa financeira. Além do presidente, outros nomes estão nessa lista. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, e seu irmão, Wladimir Klitschko.

A informação sobre o grupo surgiu no sábado (26). O governo de Kiev pediu para que fosse feito uma varredura na cidade para encontrar os sabotadores. Apesar do risco, Volodimir Zelensky disse que não sairá da Ucrânia.

“Estamos todos aqui, nossos militares estão aqui, os cidadãos, a sociedade, estamos todos aqui, defendendo nossa independência, nosso Estado", disse.