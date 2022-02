Guerra com a Rússia: 422 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, afirma ONU

A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada há cinco dias, forçou 422 mil pessoas a deixarem suas casas, no território ucraniano, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

Além dos que tiveram que deixar o país às pressas para fugir da guerra, pelo menos 102 civis morram e 304 ficaram feridos no conflito, segundo a ONU. A organização admite, porém, que os números podem ser bem maiores. "A maioria desses civis foram mortos por armas explosivas com uma área de impacto grande, inclusive bombardeios com artilharia pesada, lançamento de foguetes e ataques aéreos", disse a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet.

Famílias saíram de suas casas com medo da guerra (VISAR KRYEZIU / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO) Famílias saíram de suas casas com medo da guerra (VISAR KRYEZIU / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

O governo ucraniano contabilizava, no domingo, 352 mortos e 1.684 feridos. A Assembleia Geral da ONU deve fazer uma sessão extraordinária nesta segunda para discutir sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.