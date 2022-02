Santa Sé oferece ajuda para ‘mediar’ fim da guerra entre Ucrânia e Rússia

Algumas horas antes do início das primeiras conversas entre representantes da Rússia e Ucrânia, em Belarus, na manhã desta segunda-feira (28), a Santa Sé se colocou à disposição para “facilitar as negociações” entre os dois países. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante uma entrevista concedida aos jornais italianos Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero. As informações são do Correio Braziliense.

VEJA MAIS

"A Santa Sé, que nos últimos anos tem acompanhado de forma constante, discreta e com grande atenção os acontecimentos na Ucrânia, oferecendo sua disponibilidade para facilitar o diálogo com a Rússia, está sempre pronta para ajudar as partes a retomarem o caminho do diálogo", afirmou o número dois do Vaticano.

Veterano diplomata, Pietro Parolin, que tem 67 anos, está no cargo desde 2013 e reconheceu que a propagação do conflito seria uma "gigantesca catástrofe" e um "cenário assustador". "É preciso evitar qualquer escalada, deter os confrontos e negociar", declarou.