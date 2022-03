Presidente da Ucrânia rechaça ataques à véspera de mesa de negociações; veja vídeo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento nesta quarta-feira (2) onde acusa Moscou de querer ‘apagar’ o país e a história depois da invasão ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin, na semana passada.

“Eles não sabem nada sobre a nossa capital, nossa história, mas têm uma ordem para apagar nossa história, apagar nosso país, apagar todos nós”, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, a reunião de negociações para resolver o conflito devem ser retomadas nesta quarta-feira. Porém, os ataques russos contra alvos na Ucrânia não cessaram ao longo de toda essa terça-feira e madrugada de quarta. Bombardeios foram registrados em cidades de diferentes regiões.

Zelensky falou ao Parlamento Europeu, terça, em meio a bombardeios (Virginia Mayo / AP/ Estadão Conteúdo)

Zelensky apelou aos judeus do mundo para que ‘não permaneçam em silêncio’ depois do ataque desta terça-feira contra a torre de televisão de Kiev. Ela havia sido construída num terreno marcado por ser historicamente conhecido como local de um massacre do holocausto.

Tropas russas desembarcaram nesta quarta-feira em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, e anunciaram que tomaram o controle de Kherson, neste sétimo dia do conflito.

Na capital, Kiev, autoridades temem uma grande ofensiva depois da divulgação de imagens de satélite de um comboio de mais de 60 quilômetros de comprimento ao norte da cidade.