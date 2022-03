Principal opositor de Putin, Alexei Navalny pede aos russos que protestem contra a guerra na Ucrânia

Por meio de seu porta-voz no Twitter, o principal opositor político do presidente da Rússia, Alexei Navalny, fez um apelo aos russos para que se manifestem diariamente contra o Kremlin pela invasão da Rússia à Ucrânia. Conhecido por seus vídeos no YouTube expondo corrupção e suborno por políticos, burocratas e oligarcas russos, Navalny foi impedido de concorrer à eleição presidencial em 2018. Ano passado, ao regressar ao seu país após se recuperar de um da tentativa de envenenamento na Alemanha, foi preso e continua detido até hoje. Os Estados Unidos sancionaram sete membros do governo russo por envenenar e prender Navalny, acusações que o Kremlin negou. As informações são dos Portal Metrópoles e Sic Notícias.

VEJA MAIS

“Alexei Navalny pede aos russos que saiam às ruas e protestem contra a guerra todos os dias às 19:00 e nos fins de semana às 14:00. Nas praças principais das vossas cidades ou onde quer que estejam”, escreveu, escreveu o porta-voz de Navalny.

Em uma série de 12 tuítes, ele também afirmou que a “Rússia não é Putin”, e pediu que não deixem o país ser uma “nação de pessoas assustadas e silenciosas”.

Navalny ainda descreveu o conflito como “guerra agressiva contra a Ucrânia desencadeada pelo nosso obviamente insano czar”.