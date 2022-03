Refugiados: 836 mil pessoas já fugiram da guerra entre Ucrânia e Rússia, diz ONU

O mais recente balanço do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados aponta que 836 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, desde o início da guerra com a Rússia. O número foi divulgado nesta quarta-feira (2), quanto o conflito entra no sétimo dia. Isso significa que em apenas 24h, o número refugiados aumentou em 160 mil. As informações são da Sic Notícias.

Essas pessoas estão seguindo, principalmente, para os países mais próximos, como a Polónia, a Hungria, a Moldávia e a Romênia. A ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, que começou na última quinta-feira (24), já provocou a morte de centenas de civis, incluindo crianças, segundo Kiev.

VEJA MAIS

De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, a ofensiva na Ucrânia é uma “operação militar especial” realizada devido a necessidade de desmilitarizar o país vizinho. Ele diz que a ação vai durar o tempo necessário e que essa é a única maneira de a Rússia se defender.

Porém, o ataque tem sido condenado por grande parte da comunidade internacional. União Europeia e Estados Unidos responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscou.