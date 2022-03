Rússia também realiza exercício com submarinos nucleares, depois de ação dos EUA na Colômbia

O Governo russo enviou submarinos nucleares para o Mar de Barents para participar de exercícios, que incluem treinamento de “manobras em condições de tempestade", segundo comunicado da Frota do Norte da Rússia. Ao mesmo tempo, lançadores de mísseis do país percorriam estradas na Sibéria, no centro-norte russo. Vários navios de guerra encarregados de proteger a área perto das bases navais russas na Península Ártica de Kola se juntarão às manobras. As informações são da Revista Época e G1 Mundo.

Com o avanço da guerra contra a Ucrânia e posicionamento de outros países no conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que as forças nucleares do país ficassem em alerta máximo. Os militares russos não informaram se os exercícios com os submarinos, lançadores de mísseis e navios de guerra estavam ligados ao alerta máximo de Putin, nem se representam alguma mudança na postura nuclear do país.

Nesta quarta, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, informou que se uma Terceira Guerra Mundial ocorresse, envolveria armas nucleares e seria destrutiva.

Estados Unidos

Na última segunda-feira, um submarino nuclear norte-americano emergiu no litoral da Colômbia, que atualmente é um parceiro global da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Duas fragatas e um submarino colombianos executaram movimentos táticos ao lado de um navio de guerra e do submarino nuclear norte-americano Minnesota, especializado em perseguição e ataque.

As manobras duraram sete horas e contaram com a participação de cerca de 600 homens e mulheres de EUA e Colômbia.