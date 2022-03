Equipes de resgate fazem busca desesperada por sobreviventes na Ucrânia; Assista

Imagens divulgadas pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostram equipes de resgate realizando buscas desesperada entre destroços na cidade de Zhytomyr, no noroeste do país. A cidade teria sofrido um ataque aéreo. As informações são da AFP.



De acordo com informações iniciais, pelo menos duas pessoas teriam morrido e três ficaram feridas. Cerca de 10 prédios residenciais também foram atingidos.