Biden chama Putin de 'ditador' e reforça que tropas americanas não participarão do conflito

Durante seu primeiro discurso sobre o Estado da União ao Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "ditador". Segundo Biden, o mundo enfrenta uma "batalha entre a democracia e a autocracia". "Um ditador russo que invade um país estrangeiro tem custos em todo o mundo", declarou. "Na batalha entre democracia e autocracia, as democracias estão à altura das circunstâncias e o mundo está claramente escolhendo o lado da paz e da segurança."



Na ocasião, Biden também elogiou o "muro de força" ucraniano que se manteve erguido contra os invasores russos, mas destacou que não haverá tropas americanas em campo na guerra entre Rússia e Ucrânia. "Permitam-me ser claro: nossas forças não estão envolvidas e não participarão do conflito com as forças russas na Ucrânia", afirmou o presidente democrata, que criticou duramente Putin.