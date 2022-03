A luz vai vencer a escuridão, acredita Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dedicou 12 minutos do seu discurso do Estado da União, realizado no Congresso americano na noite desta terça-feira (1º), para falar sobre a Guerra na Ucrânia. Biden abriu o discurso dizendo que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ‘calculou mal’ suas atitudes e, consequentemente, os ataques russos. “Putin não tem ideia do que está por vir”, falou.

Joe Biden anunciou que os EUA fecharão o espaço aéreo para aeronaves russas, assim como outros países europeus já fizeram no final de semana. O presidente, porém, não deixou claro a partir de quando a decisão entrará em vigor.

O americano também adiantou que vai liberar 30 milhões de barris de petróleo de sua reserva estratégica para ajudar a estabilizar o mercado após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O presidente Joe Biden destacou a importância da união e da força coletiva. Deixou, ainda, uma mensagem de esperança, dizendo que a luz vai vencer a escuridão.