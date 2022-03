'Putin está mais isolado do mundo do que nunca', diz Biden

"Putin está agora mais isolado do mundo do que nunca", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos congressistas em seu primeiro discurso do Estado da União, realizado nesta terça-feira, 2. Na ocasião, Biden acrescentou que o líder russo "não tem nem ideia do que está por vir", em termos de sanções econômicas. As informações são da AFP.

Joe Biden afirmou que Vladimir Putin foi isolado por enviar forças russas para a Ucrânia e enfatizou que sanções devastadoras "irão minar" a economia da Rússia e enfraquecer o seu Exército.