Investigador paranormal morre de forma misteriosa durante turnê com a boneca Annabelle

O investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, morreu de maneira misteriosa no último fim de semana, enquanto participava da turnê "Devils on the Run" — uma série de eventos que leva a infame boneca supostamente amaldiçoada Annabelle para alguns dos locais mais "assombrados" dos Estados Unidos. O falecimento ocorreu em Gettysburg, na Pensilvânia, cidade marcada por sua história de guerra e relatos de intensa atividade paranormal.

Segundo o portal TMZ, Rivera foi encontrado morto em um quarto de hotel na noite de domingo (13/7). De acordo com registros dos bombeiros, uma chamada de emergência foi feita para socorrer um homem de 54 anos, com indícios de parada cardiorrespiratória. A identidade foi posteriormente confirmada.

A morte de Dan Rivera foi anunciada pela Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, organização à qual ele era ligado. A causa do óbito ainda não foi divulgada oficialmente, o que intensificou os rumores e teorias entre fãs e entusiastas do paranormal.

VEJA MAIS

A turnê e a presença de Annabelle

A turnê "Devils on the Run" busca explorar o lado mais sombrio da crença em fenômenos sobrenaturais, levando objetos amaldiçoados, principalmente a boneca Annabelle, a locais com histórico de assombração. Normalmente mantida em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut, Annabelle é considerada um dos artefatos mais perigosos do acervo.

O museu foi fundado pelos lendários Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais conhecidos mundialmente por casos que inspiraram filmes como Invocação do Mal. Segundo os Warren, Annabelle estava possuída por um demônio quando foi descoberta e precisou ser selada para evitar que causasse novos incidentes.

A história em torno da boneca

A fama da boneca ultrapassou os círculos paranormais e chegou ao grande público por meio do cinema. A história de Annabelle foi retratada nas telonas em "Annabelle" (2014), "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017) e "Annabelle 3: De Volta Para Casa" (2019). Um quarto filme da franquia está previsto para estrear ainda este ano.

Além disso, a boneca faz uma breve e impactante aparição no início do primeiro filme "Invocação do Mal", consolidando seu papel como um dos objetos mais assustadores do universo do terror contemporâneo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)