Submarino nuclear dos EUA faz manobras na Colômbia, após Rússia deixar força nuclear ‘em alerta’

Um dia após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocar as forças de dissuasão do país equipadas com armas nucleares em alerta, um submarino nuclear norte-americano emergiu no litoral da Colômbia, durante um exercício de defesa tática. O comandante da Marinha Nacional, almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, lembra que a Colômbia é, atualmente, um parceiro global da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “Temos que viver de acordo com o que isso significa”, declarou. As informações são do portal UOL.

Foram realizadas manobras em conjunto entre os dois países. Duas fragatas e um submarino colombianos executaram movimentos táticos ao lado de um navio de guerra e do submarino nuclear norte-americano Minnesota, especializado em perseguição e ataque, segundo o jornal colombiano El Tiempo. Essas manobras duraram sete horas e contaram com a participação de cerca de 600 homens e mulheres de EUA e Colômia.

Chamado de Minessota, o submarino tem 110 metros de comprimento, capacidade de deslocamento de 7 mil toneladas e capacidade para viajar com uma tripulação de mais de 300 homens.

"Tivemos um submarino nuclear emergindo em águas colombianas pela primeira vez para fazer parte deste exercício de defesa binacional", declarou o capitão Héctor González, comandante da fragata ARC Almirante Padilla.