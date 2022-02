Vladimir Putin ordena que forças nucleares entrem ‘em alerta’

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se neste domingo (27) com os ministros da Defesa, Serguei Choigu, e do Estado Maior, Dmitry Yuryevich Grigorenko, no Kremlin, em Moscou. Diante da dificuldade que encontra para conseguir a rendição da Ucrânia, após a invasão russa iniciada na quinta-feira (24), e das sanções impostas pelo Ocidente, o presidente ordenou aos subordinados que colocassem as forças nucleares em “regime especial de alerta”, conforme informado pela agência de notícias russa Tass. As informações são do Metrópoles.

Putin também reagiu às sanções impostas pelos países ocidentais e as classificou como “ilegítimas”. Países do Ocidente fecham espaço aéreo, congelam bens, impedem atuação de bancos russos, entre outras medidas, que inicialmente foram desprezadas pelo líder russo.

“Os países ocidentais não estão apenas aplicando sanções econômicas nada amigáveis. Seus líderes de Estado têm feito pronunciamentos agressivos sobre nosso país. Por isso, ordenei que coloquem as forças de dissuasão da Rússia em regime especial de alerta”, afirmou o presidente.