Restrições à Rússia chegam ao espaço aéreo

Mais países da Europa anunciaram o fechamento do espaço aéreo para aviões com destino ou origem russa, como represália à invasão da Ucrânia pela Rússia. As informações são da CNN Brasil.

Os países mais recentes que anunciaram a medida de restringir o espaço aéreo a aeronaves foram Holanda, Alemanha e Itália, pela costa oeste, e a Finlândia, que faz fronteira com o país de Putin.

Antes desses, o Reino Unido já havia anunciado a restrição, como também república Tcheca, Polônia, Eslovênia, países bálticos, Romênia e Bulgária.

Em resposta, Moscou também está fechando o espaço aéreo para vários desses países.

A União Europeia pode decidir ainda neste domingo (27) que todos os membros do bloco fechem o espaço aéreo para companhias russas.